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24 марта, 06:23

Сын красноярского губернатора мог покинуть Италию на частном самолёте после побега из-под ареста

Corriere della Sera: Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии Артём Усс мог покинуть страну

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём, сбежавший накануне из-под домашнего ареста в Италии, мог покинуть страну. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По его данным, местные силовики считают, что россиянин мог улететь из аэропорта Линате в Милане на борту частного самолёта. Также журналисты сообщили, что сигнализация электронного браслета, который носил Артём Усс, сработала 22 марта около двух часов дня. Когда к квартире прибыли полицейские, дверь была закрыта, громко работал телевизор. Правоохранителям пришлось вызывать пожарных, чтобы вскрыть замок. Но когда они вошли, в квартире никого не было. На месте нашли только сломанный браслет.

Губернатор Красноярского края не знает о местонахождении сына Артёма

Губернатор Красноярского края не знает о местонахождении сына Артёма

Напомним, об исчезновении Артёма Усса стало известно накануне. Он находился под домашним арестом в городе Базильо. Осенью прошлого года Минюст США предъявил мужчине и ещё четырём россиянам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усса задержали в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы.

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МВД РФ

Никита Никонов
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