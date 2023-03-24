Сын красноярского губернатора мог покинуть Италию на частном самолёте после побега из-под ареста
Corriere della Sera: Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии Артём Усс мог покинуть страну
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём, сбежавший накануне из-под домашнего ареста в Италии, мог покинуть страну. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
По его данным, местные силовики считают, что россиянин мог улететь из аэропорта Линате в Милане на борту частного самолёта. Также журналисты сообщили, что сигнализация электронного браслета, который носил Артём Усс, сработала 22 марта около двух часов дня. Когда к квартире прибыли полицейские, дверь была закрыта, громко работал телевизор. Правоохранителям пришлось вызывать пожарных, чтобы вскрыть замок. Но когда они вошли, в квартире никого не было. На месте нашли только сломанный браслет.
Напомним, об исчезновении Артёма Усса стало известно накануне. Он находился под домашним арестом в городе Базильо. Осенью прошлого года Минюст США предъявил мужчине и ещё четырём россиянам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усса задержали в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы.
МВД РФ