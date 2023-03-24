Сын красноярского губернатора мог покинуть Италию на частном самолёте после побега из-под ареста

По его данным, местные силовики считают, что россиянин мог улететь из аэропорта Линате в Милане на борту частного самолёта. Также журналисты сообщили, что сигнализация электронного браслета, который носил Артём Усс, сработала 22 марта около двух часов дня. Когда к квартире прибыли полицейские, дверь была закрыта, громко работал телевизор. Правоохранителям пришлось вызывать пожарных, чтобы вскрыть замок. Но когда они вошли, в квартире никого не было. На месте нашли только сломанный браслет.