Губернатор Красноярского края не знает о местонахождении сына Артёма

"Меня как отца, конечно, очень беспокоит судьба сына, его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего", — сказал глава региона журналистам.

Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Последний был арестован в Италии. 21 марта миланский суд одобрил его экстрадицию в США, где россиянину грозит до 30 лет лишения свободы.