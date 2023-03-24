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24 марта, 03:38

Губернатор Красноярского края не знает о местонахождении сына Артёма

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что ему неизвестно местонахождение его сына Артёма, сбежавшего из-под домашнего ареста в Италии.

"Меня как отца, конечно, очень беспокоит судьба сына, его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего", — сказал глава региона журналистам.

Арестованный в Милане сын российского губернатора Усса пропал перед экстрадицией в США

Арестованный в Милане сын российского губернатора Усса пропал перед экстрадицией в США

Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Последний был арестован в Италии. 21 марта миланский суд одобрил его экстрадицию в США, где россиянину грозит до 30 лет лишения свободы.

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VK / Александр Усс

Артур Лапсаков
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