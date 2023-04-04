Сбежавший из-под ареста в Италии Артём Усс находится в России
Сын красноярского губернатора Усс заявил, что находится в России
Артём Усс. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Клюшин
Сын губернатора Красноярского края Артём Усс, который находился под домашним арестом в Италии, а затем пропал, наконец вышел на связь. Он заявил, что действительно сбежал и уже находится в России.
"Я в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надёжные люди. Спасибо им", — сказал Усс-младший РИА "Новости".
Он добавил, что был вынужден совершить побег, потому что не верит в объективность итальянского правосудия.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Последний был арестован в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого Артём Усс исчез из-под домашнего ареста. Итальянские СМИ строили разные версии о том, как россиянину удалось сбежать.