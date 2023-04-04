Сбежавший из-под ареста в Италии Артём Усс находится в России

Сын губернатора Красноярского края Артём Усс, который находился под домашним арестом в Италии, а затем пропал, наконец вышел на связь. Он заявил, что действительно сбежал и уже находится в России.

"Я в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надёжные люди. Спасибо им", — сказал Усс-младший РИА "Новости".