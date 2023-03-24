Адвоката Артёма Усса шокировал его побег из-под ареста в Италии
Bloomberg: Адвокат Артёма Усса подтвердил его исчезновение из-под домашнего ареста
Артём Усс. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации)
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём действительно скрылся из-под домашнего ареста в Италии. Эту информацию подтвердил его адвокат, отметив, что местоположение его подопечного в настоящее время неизвестно, передаёт Bloomberg.
"Мы можем подтвердить, что Артём Усс сбежал, и мы шокированы этим", — заявил юрист в беседе с агентством.
Напомним, осенью 2022 года Минюст США предъявил Артёму Уссу и ещё четырём россиянам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В итоге сына красноярского губернатора задержали в Италии, а миланский суд одобрил экстрадицию в США, где наказание для него может составить до 30 лет лишения свободы. Однако вчера, 23 марта, стало известно об исчезновении Артёма Усса из-под домашнего ареста в городе Базильо. По одной из версий, он мог даже покинуть Италию на частном самолёте.