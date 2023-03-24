Регион

Уведомления отключены

24 марта, 12:06

Адвоката Артёма Усса шокировал его побег из-под ареста в Италии

Bloomberg: Адвокат Артёма Усса подтвердил его исчезновение из-под домашнего ареста

<p>Артём Усс. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) </p>

Артём Усс. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации)

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём действительно скрылся из-под домашнего ареста в Италии. Эту информацию подтвердил его адвокат, отметив, что местоположение его подопечного в настоящее время неизвестно, передаёт Bloomberg.

"Мы можем подтвердить, что Артём Усс сбежал, и мы шокированы этим", — заявил юрист в беседе с агентством.

Сын красноярского губернатора мог покинуть Италию на частном самолёте после побега из-под ареста

Сын красноярского губернатора мог покинуть Италию на частном самолёте после побега из-под ареста

Напомним, осенью 2022 года Минюст США предъявил Артёму Уссу и ещё четырём россиянам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В итоге сына красноярского губернатора задержали в Италии, а миланский суд одобрил экстрадицию в США, где наказание для него может составить до 30 лет лишения свободы. Однако вчера, 23 марта, стало известно об исчезновении Артёма Усса из-под домашнего ареста в городе Базильо. По одной из версий, он мог даже покинуть Италию на частном самолёте.

Николь Вербер
  • Новости
  • Италия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров