Губернатор Усс назвал сложным побег сына из-под ареста в Италии на Родину

Губернатор Красноярского края Александр Усс записал видео, в котором поблагодарил всех, кто помог его сыну вернуться домой. Он не стал вдаваться в подробности и отметил, что "об этом мог бы сказать Артём".

Губернатор Красноярского края Усс поблагодарил всех, кто поддержал его сына. Видео © Telegram / Александр Усс

"Несмотря на всю сложность и, казалось бы, безысходность ситуации, <...> внутренне я был убеждён, что и справедливость на свете есть, и Артём — сибиряк, поэтому выдержит эти испытания и обязательно вернётся на Родину", — сказал Усс.

Усс также выделил тех, кто поддерживал не только его семью, но и "болел за Красноярск, Сибирь, за всю Россию". Он подчеркнул, что за пределами нашей страны есть много порядочных людей, готовых в трудные моменты подставить плечо, и отдельно поблагодарил главу государства.