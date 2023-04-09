Губернатор Усс назвал сложным побег сына из-под ареста в Италии на Родину
Губернатор Усс поблагодарил всех причастных к возвращению его сына Артёма домой
Губернатор Красноярского края Александр Усс. Обложка © Telegram / Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс записал видео, в котором поблагодарил всех, кто помог его сыну вернуться домой. Он не стал вдаваться в подробности и отметил, что "об этом мог бы сказать Артём".
Губернатор Красноярского края Усс поблагодарил всех, кто поддержал его сына. Видео © Telegram / Александр Усс
"Несмотря на всю сложность и, казалось бы, безысходность ситуации, <...> внутренне я был убеждён, что и справедливость на свете есть, и Артём — сибиряк, поэтому выдержит эти испытания и обязательно вернётся на Родину", — сказал Усс.
Усс также выделил тех, кто поддерживал не только его семью, но и "болел за Красноярск, Сибирь, за всю Россию". Он подчеркнул, что за пределами нашей страны есть много порядочных людей, готовых в трудные моменты подставить плечо, и отдельно поблагодарил главу государства.
"Отдельные слова благодарности нашему президенту [Владимиру Путину]. Он не просто руководитель нашего государства, он — человек с большим и открытым сердцем", — добавил губернатор.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого Артём Усс исчез из-под домашнего ареста, а в начале недели добровольно явился в МВД.