Суд в Ростове-на-Дону приговорил военного к 14 годам колонии за госизмену
В Ростове-на-Дону суд приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне, сообщает ТАСС. Также осуждённого лишили воинского звания.
"Приговором Южного окружного военного суда Трачуку назначено наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с лишением воинского звания "ефрейтор", — говорится в сообщении агентства.
Процесс проходил в закрытом режиме, так как его материалы содержат гриф "Секретно". Детали обвинения не раскрываются. Известно, что в 2022 году Трачук дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.
Ранее Лайф сообщал, что Госдума приняла поправки о введении пожизненного срока за госизмену. На данный момент законом установлена ответственность за данное преступление в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
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