Суд в Ростове-на-Дону приговорил военного к 14 годам колонии за госизмену

В Ростове-на-Дону суд приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне, сообщает ТАСС. Также осуждённого лишили воинского звания.

"Приговором Южного окружного военного суда Трачуку назначено наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с лишением воинского звания "ефрейтор", — говорится в сообщении агентства.

Процесс проходил в закрытом режиме, так как его материалы содержат гриф "Секретно". Детали обвинения не раскрываются. Известно, что в 2022 году Трачук дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.