Арестованный за госизмену москвич не был допущен к секретным файлам оружейного завода

Бывший сотрудник московского оружейного завода "Промтехнология" Дмитрий Кича, арестованный за госизмену, не имел допуска к секретным сведениям и документам предприятия.

"Допуска ни к секретной информации, ни к сведениям у сотрудника не было", — рассказал ТАСС представитель компании.

По его словам, со стороны руководства завода к работе Дмитрия Кичи во время трудоустройства нареканий не было, а "запросов от следствия не поступало". Он был сотрудником предприятия до марта 2021 года.