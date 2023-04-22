Арестованный за госизмену москвич не был допущен к секретным файлам оружейного завода
В "Промтехнологии" заявили, что Дмитрий Кича не имел доступа к секретным бумагам
Бывший сотрудник московского оружейного завода "Промтехнология" Дмитрий Кича, арестованный за госизмену, не имел допуска к секретным сведениям и документам предприятия.
"Допуска ни к секретной информации, ни к сведениям у сотрудника не было", — рассказал ТАСС представитель компании.
По его словам, со стороны руководства завода к работе Дмитрия Кичи во время трудоустройства нареканий не было, а "запросов от следствия не поступало". Он был сотрудником предприятия до марта 2021 года.
Напомним, замначальнику лаборатории столичного оружейного завода "Промтехнология" Дмитрию Киче было предъявлено обвинение в государственной измене в пользу зарубежных стран. Лефортовский суд Москвы отправил подозреваемого в СИЗО.
VK / ORSIS