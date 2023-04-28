ФСБ задержала подростка-неонациста и нашла его схрон с коктейлями Молотова под Калугой

В Калужской области задержали 17-летнего подростка, готовившего поджог местной электроподстанции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате проведённых мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции", — уточнили в управлении.

Сотрудники службы обнаружили устроенный им тайник, в котором хранились самодельные зажигательные устройства. Также в схроне изъяты средства связи с инструкциями по изготовлению коктейля Молотова.