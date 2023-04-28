ФСБ задержала подростка-неонациста и нашла его схрон с коктейлями Молотова под Калугой
В Калужской области задержали подростка, готовившего поджог электроподстанции
В Калужской области задержали 17-летнего подростка, готовившего поджог местной электроподстанции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"В Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате проведённых мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции", — уточнили в управлении.
Сотрудники службы обнаружили устроенный им тайник, в котором хранились самодельные зажигательные устройства. Также в схроне изъяты средства связи с инструкциями по изготовлению коктейля Молотова.
Ранее ФСБ задержала россиянина, планировавшего выехать на Украину для участия в вооружённом конфликте на стороне ВСУ. Он был схвачен сотрудниками на территории Белгородской области.
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