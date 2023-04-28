КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 12:21

ФСБ задержала подростка-неонациста и нашла его схрон с коктейлями Молотова под Калугой

В Калужской области задержали подростка, готовившего поджог электроподстанции

В Калужской области задержали 17-летнего подростка, готовившего поджог местной электроподстанции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате проведённых мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции", — уточнили в управлении.

Сотрудники службы обнаружили устроенный им тайник, в котором хранились самодельные зажигательные устройства. Также в схроне изъяты средства связи с инструкциями по изготовлению коктейля Молотова.

ФСБ предотвратила теракт в Военно-морском госпитале в Крыму

ФСБ предотвратила теракт в Военно-морском госпитале в Крыму

Ранее ФСБ задержала россиянина, планировавшего выехать на Украину для участия в вооружённом конфликте на стороне ВСУ. Он был схвачен сотрудниками на территории Белгородской области.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Калужская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров