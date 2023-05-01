Под Харьковом нарушены планы пяти украинских ДРГ
Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ под Харьковом и в ЛНР
Российские военные пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) под Харьковом и в ЛНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Новосёловское и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп", — доложил военный.
Кроме того, ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск "Запад" были поражены на Купянском направлении подразделения ВСУ в районе посёлка Двуречная, сёл Тимковка и Крахмальное Харьковской области. За минувшие сутки наши военные уничтожили там более 85 украинских силовиков, два автомобиля и гаубицу Д-20.
Ранее Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении. Так, украинские войска потеряли до 55 военных и три гаубицы в районе населённых пунктов Харьковской области и ЛНР.
ТАСС / Андрей Рубцов