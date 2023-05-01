КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

1 мая, 11:27

Под Харьковом нарушены планы пяти украинских ДРГ

Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ под Харьковом и в ЛНР

Российские военные пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) под Харьковом и в ЛНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Новосёловское и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп", — доложил военный.

Кроме того, ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск "Запад" были поражены на Купянском направлении подразделения ВСУ в районе посёлка Двуречная, сёл Тимковка и Крахмальное Харьковской области. За минувшие сутки наши военные уничтожили там более 85 украинских силовиков, два автомобиля и гаубицу Д-20.

Российские военные за сутки уничтожили четыре ДРГ на Купянском направлении

Российские военные за сутки уничтожили четыре ДРГ на Купянском направлении

Ранее Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении. Так, украинские войска потеряли до 55 военных и три гаубицы в районе населённых пунктов Харьковской области и ЛНР.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Светлана Оперук
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров