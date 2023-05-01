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Опубликовано 1 мая 2023, 11:27
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Под Харьковом нарушены планы пяти украинских ДРГ

Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ под Харьковом и в ЛНР

Российские военные пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) под Харьковом и в ЛНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Новосёловское и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп", — доложил военный.

Кроме того, ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск "Запад" были поражены на Купянском направлении подразделения ВСУ в районе посёлка Двуречная, сёл Тимковка и Крахмальное Харьковской области. За минувшие сутки наши военные уничтожили там более 85 украинских силовиков, два автомобиля и гаубицу Д-20.

Российские военные за сутки уничтожили четыре ДРГ на Купянском направлении
Российские военные за сутки уничтожили четыре ДРГ на Купянском направлении

Ранее Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении. Так, украинские войска потеряли до 55 военных и три гаубицы в районе населённых пунктов Харьковской области и ЛНР.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Евгения Колесникова
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