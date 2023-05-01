Российские военные за сутки уничтожили четыре ДРГ на Купянском направлении
Российские военные за сутки уничтожили четыре диверсионно-разведывательных группы (ДРГ) на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский. По его словам, это произошло в районе населённых пунктов Синьковка, Котляровка, Тимковка и Артёмовка.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательных группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад", — отметил Зыбинский.
Кроме того, сорваны три попытки ротации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённых пунктов Каменка, Кисловка и Стельмаховка. А вблизи Костобоброва ударом армейской авиации ликвидировано 11 наблюдательных постов противника и один склад материально-технического обеспечения. ВСУ потеряли 20 бойцов и пять единиц специальной техники.
В районе Петропавловки огнём из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Андрея Кочнова уничтожено артиллерийское орудие Д-20 и два миномётных расчёта противника. Также средствами противовоздушной обороны ликвидированы четыре беспилотника "Фурия". А вблизи Ягодного оператор мобильной группы радиоэлектронной борьбы младший сержант Николай Чаусов противодронным вооружением вывел из строя три БПЛА противника.
Ранее бойцы группировки "Центр" поразили около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате огневого поражения украинские военные лишились живой силы и техники.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ