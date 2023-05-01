Российские военные за сутки уничтожили четыре ДРГ на Купянском направлении

Российские военные за сутки уничтожили четыре диверсионно-разведывательных группы (ДРГ) на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский. По его словам, это произошло в районе населённых пунктов Синьковка, Котляровка, Тимковка и Артёмовка.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательных группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад", — отметил Зыбинский.

Кроме того, сорваны три попытки ротации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённых пунктов Каменка, Кисловка и Стельмаховка. А вблизи Костобоброва ударом армейской авиации ликвидировано 11 наблюдательных постов противника и один склад материально-технического обеспечения. ВСУ потеряли 20 бойцов и пять единиц специальной техники.

В районе Петропавловки огнём из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Андрея Кочнова уничтожено артиллерийское орудие Д-20 и два миномётных расчёта противника. Также средствами противовоздушной обороны ликвидированы четыре беспилотника "Фурия". А вблизи Ягодного оператор мобильной группы радиоэлектронной борьбы младший сержант Николай Чаусов противодронным вооружением вывел из строя три БПЛА противника.