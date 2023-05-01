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Опубликовано 1 мая 2023, 02:26

Бойцы группировки "Центр" поразили около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

МО РФ: Бойцы "Центра" поразили около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы российской группировки "Центр" поразили около 140 целей Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом в беседе с ТАСС рассказал начальник пресс-центра войск Александр Савчук.

"На Краснолиманском направлении артиллерийские подразделения группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по около 140 целям противника", — сообщил Савчук.

В частности, на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества силами российских военных были обнаружены позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате огневого поражения ВСУ лишились живой силы и техники.

Также он добавил, что экипажи самолётов Су-34 и Су-25 поразили опорные пункты, районы сосредоточения огневых средств и живую силу противника.

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Ранее военнослужащие группировки "Восток" пресекли действия двух разведгрупп Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Как рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, там было уничтожено восемь солдат ВСУ.

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VK.com / "Минобороны РФ"

Оксана Попова
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