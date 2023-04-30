Нанесён удар по двум разведгруппам ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие группировки "Восток" пресекли действия двух разведгрупп Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении, ликвидировано восемь боевиков. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" пресечены действия двух разведгрупп противника, ликвидированы восемь боевиков. Экипажем танка Т-80 были уничтожены бронетранспортёр и три боевика в районе Угледара", — отметил он на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

Кроме того, расчётом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и оператором ПЗРК "Игла" уничтожены БПЛА "Фурия" и "Валькирия". По данным радиоперехвата, огнём артиллерии в районе Елизаветовки были повреждены две самоходные артиллерийские установки противника "Паладин", уточнил Гордеев.

На Запорожском направлении расчёт САУ "Гиацинт" уничтожил танк и четырёх боевиков в районе населённого пункта Вольное Поле, а расчёт САУ "Акация" — грузовой автомобиль и пятерых боевиков в районе населённого пункта Новополь. Огнём артиллерии также уничтожены два опорных пункта противника в районе населённых пунктов Степовое и Северная Дорожнянка, ликвидировано более десяти боевиков.