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Опубликовано 30 апреля 2023, 10:44
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Нанесён удар по двум разведгруппам ВСУ на Южно-Донецком направлении

Армия России пресекла действия двух разведгрупп ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие группировки "Восток" пресекли действия двух разведгрупп Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении, ликвидировано восемь боевиков. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" пресечены действия двух разведгрупп противника, ликвидированы восемь боевиков. Экипажем танка Т-80 были уничтожены бронетранспортёр и три боевика в районе Угледара", — отметил он на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

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Кроме того, расчётом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и оператором ПЗРК "Игла" уничтожены БПЛА "Фурия" и "Валькирия". По данным радиоперехвата, огнём артиллерии в районе Елизаветовки были повреждены две самоходные артиллерийские установки противника "Паладин", уточнил Гордеев.

На Запорожском направлении расчёт САУ "Гиацинт" уничтожил танк и четырёх боевиков в районе населённого пункта Вольное Поле, а расчёт САУ "Акация" — грузовой автомобиль и пятерых боевиков в районе населённого пункта Новополь. Огнём артиллерии также уничтожены два опорных пункта противника в районе населённых пунктов Степовое и Северная Дорожнянка, ликвидировано более десяти боевиков.

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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Украина была вынуждена сдвинуть сроки контрнаступления. По его оценке, ВСУ пойдут в атаку в мае, когда установится сухая погода.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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