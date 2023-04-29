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Опубликовано 29 апреля 2023, 18:38
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Под контролем ВСУ осталось меньше 3 квадратных километров Артёмовска

Пригожин: ЧВК "Вагнер" сегодня продвинулась на 100–150 метров в Артёмовске

Сегодня, 29 апреля, подразделения российских войск продвинулись на 100–150 метров по территории Артёмовска (Бахмута) Донецкой Народной Республики, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись на 100–150 метров, под противником в Бахмуте (Артёмовске. — Прим. Лайфа.) осталось 2,98 квадратного километра территории города", цитирует Пригожина его пресс-служба.

Эпицентр кровавой битвы за Артёмовск сместился
Эпицентр кровавой битвы за Артёмовск сместился

Ранее Евгений Пригожин заявил, что в Артёмовске идёт "кровавейшая битва". По его словам, в город подтянулось много наёмников, говорящих на польском языке.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Матвей Константинов
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