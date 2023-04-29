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Опубликовано 29 апреля 2023, 11:45
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Эпицентр кровавой битвы за Артёмовск сместился

Российские штурмовики и авиация продолжают уничтожать ВСУ на окраине Артёмовска

Обложка © LIFE

Обложка © LIFE

Российские штурмовые подразделения под прикрытием с воздуха активно продолжают уничтожать украинских военных на западных окраинах Артёмовска. О деталях битвы за город сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах Артёмовска. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов", — уточнил он.

Конашенков добавил, что Южная группировка войск смогла не допустить прорыва противника для нанесения контрудара из районов населённых пунктов Часов Яр, Калинина и Красное в ДНР. Здесь за последние сутки российская авиация семь раз выходила на боевые вылеты, а артиллерия выполнила 58 огневых задач.

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Накануне сообщалось, что ВС РФ пресекают попытки противника завезти дополнительные резервы в Артёмовск. Основная часть боёв развернулась в западных частях города.

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Татьяна Миссуми
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