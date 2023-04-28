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Опубликовано 28 апреля 2023, 11:32

ВС РФ пресекают попытки противника завезти дополнительные резервы в Артёмовск

Штурмовые отряды вагнеровцев продолжили уничтожение украинских подразделений в районе Артёмовска (Бахмута). Об этом доложил журналистам на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части города", — уточнил он.

Со слов Конашенкова, Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями Южной группировки войск с флангов пресекают попытки противника завезти в Артёмовск дополнительные резервы.

Колонну ВСУ с техникой и артиллерией заметили на пути к Артёмовску
Колонну ВСУ с техникой и артиллерией заметили на пути к Артёмовску

Ранее Лайф сообщал, что Российская армия перерезала пути снабжения ВСУ в Артёмовске, взяв под огневой контроль последний участок трассы, по которой Киев доставлял запасы. Тем не менее у противника всё ещё осталась возможность передвигаться под обстрелами, правда, при этом Киев по пути теряет часть резервов. Также ВСУ могут перемещаться вне дорог.

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VK / Минобороны России

Алексей Берковиц
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