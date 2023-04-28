Колонну ВСУ с техникой и артиллерией заметили на пути к Артёмовску

Командование украинской армии отправило в Артёмовск (украинское название — Бахмут) колонну военной техники с артиллерийскими орудиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его информации, колонна с личным составом и военной техникой без опознавательных знаков сначала прибыла в Дружковку. В её составе замечены два БТР-80, пять грузовиков ЗИЛ-131 и восемь "Уралов", причём у каждого авто на буксире были закреплены ещё и артиллерийские орудия Д-20 либо Д-30. После этого колонна выдвинулась в направлении Артёмовска.