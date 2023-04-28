Колонну ВСУ с техникой и артиллерией заметили на пути к Артёмовску
Марочко: Киев направил в Артёмовск колонну военной техники с артиллерией
Командование украинской армии отправило в Артёмовск (украинское название — Бахмут) колонну военной техники с артиллерийскими орудиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его информации, колонна с личным составом и военной техникой без опознавательных знаков сначала прибыла в Дружковку. В её составе замечены два БТР-80, пять грузовиков ЗИЛ-131 и восемь "Уралов", причём у каждого авто на буксире были закреплены ещё и артиллерийские орудия Д-20 либо Д-30. После этого колонна выдвинулась в направлении Артёмовска.
Ранее Лайф сообщал, что Российская армия перерезала пути снабжения ВСУ в Артёмовске, взяв под огневой контроль последний участок трассы, по которой Киев доставлял запасы. Тем не менее у противника всё ещё осталась возможность передвигаться под обстрелами, правда, при этом Киев по пути теряет часть резервов. Также ВСУ могут перемещаться вне дорог.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth