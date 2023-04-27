Минобороны: Штурмовые отряды при поддержке ВДВ заняли четыре квартала Артёмовска

Штурмовые отряды российских военных при поддержке подразделений ВДВ заняли ещё несколько кварталов Артёмовска. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артёмовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов", — заявил представитель оборонного ведомства.

Конашенков также рассказал об успехах группировки "Юг", чьи авиация и артиллерия выполнили 59 огневых задач в районе населённых пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина.