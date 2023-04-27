ВС России уничтожили более 400 украинских военнослужащих на Донецком направлении

ВС России за сутки уничтожили более 400 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал он.

Также противник потерял две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а в районе Новгородского в ДНР — американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50.