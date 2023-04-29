Российские силы уничтожили логово "Азова" у Новониколаевки

Российские военнослужащие в ходе выполнения задач специальной военной операции поразили логово боевиков националистического батальона "Азов"* и две позиции украинских радиолокационных станций. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Ракетными подразделениями Южной группировки войск нанесён удар по району восстановления боеспособности 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и пункту временной дислокации боевиков националистического батальона "Азов" в районе населённого пункта Новониколаевка", — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, войска совершили огневые налёты по пунктам временной дислокации 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Очеретина и 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска. Под удар попал и пункт временной дислокации третьей отдельной танковой бригады ВСУ в районе Орловки. В результате уничтожено три склада боеприпасов, значительное количество живой силы, вооружения и боевой техники.

Также Лайф рассказывал, что за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях нашим бойцам удалось уничтожить около 145 украинских военнослужащих и пресечь действия четырёх диверсионно-разведывательных групп.