Российские силы уничтожили логово "Азова" у Новониколаевки
Войска РФ нанесли удар по пункту временной дислокации "Азова" у Новониколаевки
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Российские военнослужащие в ходе выполнения задач специальной военной операции поразили логово боевиков националистического батальона "Азов"* и две позиции украинских радиолокационных станций. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Ракетными подразделениями Южной группировки войск нанесён удар по району восстановления боеспособности 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и пункту временной дислокации боевиков националистического батальона "Азов" в районе населённого пункта Новониколаевка", — говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, войска совершили огневые налёты по пунктам временной дислокации 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Очеретина и 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска. Под удар попал и пункт временной дислокации третьей отдельной танковой бригады ВСУ в районе Орловки. В результате уничтожено три склада боеприпасов, значительное количество живой силы, вооружения и боевой техники.
Также Лайф рассказывал, что за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях нашим бойцам удалось уничтожить около 145 украинских военнослужащих и пресечь действия четырёх диверсионно-разведывательных групп.
* Запрещённая в России террористическая организация.