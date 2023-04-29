ВСУ потеряли более 85 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга заявил, что Вооружённые силы РФ уничтожили свыше 85 военных ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

"За сутки потери противника составили свыше 85 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", — сказал Конашенков.

Представитель ведомства также доложил, что в районе Шахтёрского и Успеновки в ДНР за сутки были уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны.