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Опубликовано 29 апреля 2023, 11:34
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Более 570 украинских солдат и наёмников убито на самом смертоносном участке фронта

ВСУ потеряли 575 солдат и наёмников на Донецком направлении

Украинская армия потеряла за сутки более 575 солдат и иностранных наёмников в ходе боёв на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", уточнил офицер.

Кроме того, украинская армия на этом участке фронта потеряла одну гаубицу Д-30 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

ВСУ за сутки потеряли 300 солдат и наёмников в боях на Донецком фронте
ВСУ за сутки потеряли 300 солдат и наёмников в боях на Донецком фронте

Накануне сообщалось, что военнослужащие группировки "Восток" обнаружили и уничтожили разведгруппу ВС Украины на Южно-Донецком направлении, ликвидировано 16 боевиков.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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