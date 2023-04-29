Более 570 украинских солдат и наёмников убито на самом смертоносном участке фронта

Украинская армия потеряла за сутки более 575 солдат и иностранных наёмников в ходе боёв на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", — уточнил офицер.

Кроме того, украинская армия на этом участке фронта потеряла одну гаубицу Д-30 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.