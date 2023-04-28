ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ из 16 человек на Южнодонецком направлении
Военнослужащие группировки "Восток" обнаружили и уничтожили разведгруппу ВС Украины на Южнодонецком направлении, ликвидировано 16 боевиков. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"На южнодонецком направлении пресечены две попытки противника провести разведку боем передовых позиций группировки "Восток", а также вскрыта и артиллерийским огнём уничтожена разведгруппа. Ликвидировано 16 боевиков", — сообщил Гордеев на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.
По словам Гордеева, ракетно-артиллерийским ударом РСЗО "Ураган", САУ "Малка" и "Гиацинт" уничтожено 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника и более 20 боевиков в районе населённого пункта Елизаветовка. Также комплексом артиллерийской разведки "Зоопарк" обнаружена и расчётом САУ "Мста" уничтожена гаубица противника в районе населённого пункта Доброволье. Расчётом ЗРК "Оса-АКМ" сбит беспилотный летательный аппарат "Лелека".
Ранее стало известно, что российские военные также уничтожили пункты дислокации резервов ВСУ высокоточным попаданием, тем самым предотвратив их выдвижение на передовую. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Vk / Минобороны России