ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ из 16 человек на Южнодонецком направлении

Военнослужащие группировки "Восток" обнаружили и уничтожили разведгруппу ВС Украины на Южнодонецком направлении, ликвидировано 16 боевиков. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"На южнодонецком направлении пресечены две попытки противника провести разведку боем передовых позиций группировки "Восток", а также вскрыта и артиллерийским огнём уничтожена разведгруппа. Ликвидировано 16 боевиков", — сообщил Гордеев на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

По словам Гордеева, ракетно-артиллерийским ударом РСЗО "Ураган", САУ "Малка" и "Гиацинт" уничтожено 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника и более 20 боевиков в районе населённого пункта Елизаветовка. Также комплексом артиллерийской разведки "Зоопарк" обнаружена и расчётом САУ "Мста" уничтожена гаубица противника в районе населённого пункта Доброволье. Расчётом ЗРК "Оса-АКМ" сбит беспилотный летательный аппарат "Лелека".