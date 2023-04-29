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Опубликовано 29 апреля 2023, 05:17
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Российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск под Угледаром

Минобороны РФ: Артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Угледаром

Артиллерия российских войск уничтожила опорный пункт ВСУ в районе Угледара (Донецкая Народная Республика, ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"Огнём артиллерии также уничтожен опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано пять боевиков", — приводит его слова РИА "Новости".

Помимо этого, ТОС "Солнцепёк" уничтожила десять украинских военных в районе села Пречистовка под Марьинкой, а расчёты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" ликвидировали пикап и семь солдат ВСУ.

Помимо этого, расчёты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" поразили пикап и семь украинских военных.

ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ из 16 человек на Южнодонецком направлении
ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ из 16 человек на Южнодонецком направлении

Накануне сообщалось, что ВС РФ за сутки уничтожили до 300 украинских солдат и наёмников на Донецком направлении. Также российские войска поразили три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и гаубицу Д-30.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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