Артиллерия российских войск уничтожила опорный пункт ВСУ в районе Угледара (Донецкая Народная Республика, ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"Огнём артиллерии также уничтожен опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано пять боевиков", — приводит его слова РИА "Новости".

Помимо этого, ТОС "Солнцепёк" уничтожила десять украинских военных в районе села Пречистовка под Марьинкой, а расчёты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" ликвидировали пикап и семь солдат ВСУ.

Помимо этого, расчёты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" поразили пикап и семь украинских военных.