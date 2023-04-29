Российская артиллерия уничтожила опорный пункт украинских войск под Угледаром
Минобороны РФ: Артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Угледаром
Артиллерия российских войск уничтожила опорный пункт ВСУ в районе Угледара (Донецкая Народная Республика, ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Огнём артиллерии также уничтожен опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано пять боевиков", — приводит его слова РИА "Новости".
Помимо этого, ТОС "Солнцепёк" уничтожила десять украинских военных в районе села Пречистовка под Марьинкой, а расчёты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" ликвидировали пикап и семь солдат ВСУ.
Помимо этого, расчёты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" поразили пикап и семь украинских военных.
Накануне сообщалось, что ВС РФ за сутки уничтожили до 300 украинских солдат и наёмников на Донецком направлении. Также российские войска поразили три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и гаубицу Д-30.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ