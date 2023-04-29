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Опубликовано 29 апреля 2023, 11:55
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Российская армия пресекла действия четырёх украинских ДРГ

ВС России уничтожили около 145 украинских военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях, а также пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Каменка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР. В районах населённых пунктов Артёмовка, Тимковка, Синьковка и Котляровка пресечены действия четырёх украинских ДРГ", сказал он.

Противник потерял более 70 человек, а также пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа и одну гаубицу Д-20.

Тем временем на Краснолиманском направлении российские военнослужащие в районе Островского в ЛНР и Тернового, Торского, Серебрянки, Григоровки в ДНР уничтожили до 75 солдат ВСУ, лишив их двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей и двух гаубиц Д-20 и Д-30.

ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ из 16 человек на Южнодонецком направлении
ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ из 16 человек на Южнодонецком направлении

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении опорного пункта ВСУ под Угледаром. Всего ликвидировано пять украинских военнослужащих.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Матвей Константинов
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