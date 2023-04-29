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Регион
Опубликовано 29 апреля 2023, 17:14
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Рогов заявил об изменении сроков контрнаступления ВСУ

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Украина была вынуждена сдвинуть сроки контрнаступления. По его оценке, ВСУ пойдут в атаку в мае, когда установится сухая погода.

"Сроки их наступления сдвигаются. У нас в регионе ежедневно идут дожди, передвижение военной техники по полям в таких условиях крайне затруднительно. Погодные условия сковывают любые манёвры. Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды", сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

Причём российские военнослужащие готовы встретить противника, а само контрнаступление, отметил Рогов, рискует обернуться "последним приказом, который успеет отдать своим боевикам" президент Украины Владимир Зеленский.

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Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ускорили переброску сил на Запорожское направление. По его словам, противник перевозит тенты, боеприпасы и лафеты.

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Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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