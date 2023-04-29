Рогов заявил об изменении сроков контрнаступления ВСУ
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Украина была вынуждена сдвинуть сроки контрнаступления. По его оценке, ВСУ пойдут в атаку в мае, когда установится сухая погода.
"Сроки их наступления сдвигаются. У нас в регионе ежедневно идут дожди, передвижение военной техники по полям в таких условиях крайне затруднительно. Погодные условия сковывают любые манёвры. Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".
Причём российские военнослужащие готовы встретить противника, а само контрнаступление, отметил Рогов, рискует обернуться "последним приказом, который успеет отдать своим боевикам" президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ускорили переброску сил на Запорожское направление. По его словам, противник перевозит тенты, боеприпасы и лафеты.
Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo