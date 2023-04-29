Рогов заявил об изменении сроков контрнаступления ВСУ

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Украина была вынуждена сдвинуть сроки контрнаступления. По его оценке, ВСУ пойдут в атаку в мае, когда установится сухая погода.

"Сроки их наступления сдвигаются. У нас в регионе ежедневно идут дожди, передвижение военной техники по полям в таких условиях крайне затруднительно. Погодные условия сковывают любые манёвры. Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

Причём российские военнослужащие готовы встретить противника, а само контрнаступление, отметил Рогов, рискует обернуться "последним приказом, который успеет отдать своим боевикам" президент Украины Владимир Зеленский.