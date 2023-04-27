В Запорожье прознали о тайной поездке Зеленского на фронт с секретной миссией

Украинский президент Владимир Зеленский может тайно находиться в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом заявил председатель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По имеющейся информации, сегодня в оккупированной части Запорожской области тайно находится Зеленский. С его участием снимают какой-то ролик, но делают это максимально секретно, чтобы нигде это не звучало", — приводит слова Рогова РИА "Новости".

Он уточнил, что Зеленский находится на удалении от линии фронта. При этом Рогов не сомневается, что украинские СМИ сообщат об обратном: "что он чуть ли не под Гуляйполем или Ореховым в танке горел".