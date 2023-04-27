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Регион
Опубликовано 27 апреля 2023, 15:04
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В Запорожье прознали о тайной поездке Зеленского на фронт с секретной миссией

Рогов: Зеленский может тайно находиться на Запорожье для съёмки секретного видео

Украинский президент Владимир Зеленский может тайно находиться в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом заявил председатель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По имеющейся информации, сегодня в оккупированной части Запорожской области тайно находится Зеленский. С его участием снимают какой-то ролик, но делают это максимально секретно, чтобы нигде это не звучало", — приводит слова Рогова РИА "Новости".

Он уточнил, что Зеленский находится на удалении от линии фронта. При этом Рогов не сомневается, что украинские СМИ сообщат об обратном, "что он чуть ли не под Гуляйполем или Ореховом в танке горел".

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Ранее Рогов заявил, что ВСУ ночью ускорили переброску сил на Запорожское направление. По его словам, туда направляются грузовики, тенты, боеприпасы, лафеты орудий, а в обратном направлении едут одиночные бензовозы.

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Getty Images / Artur Widak

Никита Никонов
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