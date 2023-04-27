Киев ночью ускорил переброску сил на Запорожское направление
Рогов: ВСУ ночью ускорили переброску сил на Запорожское направление
Вооружённые силы Украины сегодня с наступлением темноты нарастили темпы переброски личного состава и техники на Запорожское направление. Об этом заявил глава местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Противник несколько часов подряд ведёт переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее — в сторону фронта (район г. Орехов). С наступлением темноты движение интенсифицировано", — сообщил он в своём телеграм-канале.
По словам Рогова, ВСУ перебрасывают грузовики, тенты, боеприпасы, лафеты орудий. В обратном направлении едут одиночные бензовозы.
Рогов добавил, что прежде ночью украинские военные через это направление перебрасывали не более двух-трёх единиц тяжёлой гусеничной техники.
А ранее Рогов заявлял, что украинские власти перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области из центральной части страны. В частности, из Полтавской и Черкасской областей.
Flickr / ministryofdefenceua