Киев ночью ускорил переброску сил на Запорожское направление

Вооружённые силы Украины сегодня с наступлением темноты нарастили темпы переброски личного состава и техники на Запорожское направление. Об этом заявил глава местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Противник несколько часов подряд ведёт переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее — в сторону фронта (район г. Орехов). С наступлением темноты движение интенсифицировано", — сообщил он в своём телеграм-канале.

По словам Рогова, ВСУ перебрасывают грузовики, тенты, боеприпасы, лафеты орудий. В обратном направлении едут одиночные бензовозы.

Рогов добавил, что прежде ночью украинские военные через это направление перебрасывали не более двух-трёх единиц тяжёлой гусеничной техники.