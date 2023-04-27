КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

27 апреля, 00:33

Киев ночью ускорил переброску сил на Запорожское направление

Рогов: ВСУ ночью ускорили переброску сил на Запорожское направление

Вооружённые силы Украины сегодня с наступлением темноты нарастили темпы переброски личного состава и техники на Запорожское направление. Об этом заявил глава местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Противник несколько часов подряд ведёт переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее — в сторону фронта (район г. Орехов). С наступлением темноты движение интенсифицировано", — сообщил он в своём телеграм-канале.

По словам Рогова, ВСУ перебрасывают грузовики, тенты, боеприпасы, лафеты орудий. В обратном направлении едут одиночные бензовозы.

Рогов добавил, что прежде ночью украинские военные через это направление перебрасывали не более двух-трёх единиц тяжёлой гусеничной техники.

Пригожин допустил, что ВСУ могут "испортить праздник", начав контрнаступление к 9 Мая

Пригожин допустил, что ВСУ могут "испортить праздник", начав контрнаступление к 9 Мая

А ранее Рогов заявлял, что украинские власти перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области из центральной части страны. В частности, из Полтавской и Черкасской областей.

Обложка ©

Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров