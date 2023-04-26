КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 19:12

Рогов заявил о переброске Киевом новых сил в Запорожскую область

Рогов: Киев перебрасывает войска из центра Украины в Запорожскую область

Украинские власти перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, подразделения ВСУ сейчас прибывают из центральной части страны. В частности, речь идёт о Полтавской и Черкасской областях.

"Хотя совсем недавно приоритет отдавался бригадам из западноукраинских регионов, прежде всего из Галиции", — отметил Рогов в беседе с РИА "Новости".

По данным председателя движения "Мы вместе с Россией", к концу этой недели на линии боестолкновения будут размещены 116-я и 118-я бригады теробороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.


Заявления Запада о снижении помощи Киеву назвали "пугалками" ради успеха ВСУ в наступлении

Заявления Запада о снижении помощи Киеву назвали "пугалками" ради успеха ВСУ в наступлении

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление после 2 мая. Именно тогда в зоне линии фронта закончатся дожди, а почва подсохнет и будет пригодна для продвижения. При этом он не исключил, что Киев попытается испортить российским войскам День Победы и начнёт наступление ближе к этой дате.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров