Украинские власти перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, подразделения ВСУ сейчас прибывают из центральной части страны. В частности, речь идёт о Полтавской и Черкасской областях.

"Хотя совсем недавно приоритет отдавался бригадам из западноукраинских регионов, прежде всего из Галиции", — отметил Рогов в беседе с РИА "Новости".

По данным председателя движения "Мы вместе с Россией", к концу этой недели на линии боестолкновения будут размещены 116-я и 118-я бригады теробороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.

