Рогов заявил о переброске Киевом новых сил в Запорожскую область
Рогов: Киев перебрасывает войска из центра Украины в Запорожскую область
Украинские власти перебрасывают войска в подконтрольную им часть Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, подразделения ВСУ сейчас прибывают из центральной части страны. В частности, речь идёт о Полтавской и Черкасской областях.
"Хотя совсем недавно приоритет отдавался бригадам из западноукраинских регионов, прежде всего из Галиции", — отметил Рогов в беседе с РИА "Новости".
По данным председателя движения "Мы вместе с Россией", к концу этой недели на линии боестолкновения будут размещены 116-я и 118-я бригады теробороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление после 2 мая. Именно тогда в зоне линии фронта закончатся дожди, а почва подсохнет и будет пригодна для продвижения. При этом он не исключил, что Киев попытается испортить российским войскам День Победы и начнёт наступление ближе к этой дате.
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