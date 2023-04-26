Заявления Запада о снижении помощи Киеву назвали "пугалками" ради успеха ВСУ в наступлении

Заявления западных СМИ о том, что без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, является своеобразной "пугалочкой" для лидера Незалежной Владимира Зеленского. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил военный журналист Александр Шарковский.

"Это такая пугалочка для господина Зеленского, что, если он не приложит максимум усилий в этом контрнаступлении, значит, с ним будут уже вести разговор не так вежливо, как сейчас", — сказал Шарковский.

По его словам, Запад вынуждает Киев идти на огромные жертвы и глупости, на которые нормальные военные никогда бы не пошли. И всё это нужно лишь для того, чтобы был хоть какой-нибудь успех, отметил эксперт. При этом он не исключил, что такими заявлениями Украину пытаются подтолкнуть вовсе не к контрнаступлению, а к началу переговоров, поскольку все понимают, что наступление это будет провальным.

"Многие достаточно солидные аналитики и военные эксперты на Западе говорят, что вряд ли Украина сможет достичь какого-то серьёзного успеха в этом наступлении, поскольку Вооружённые силы Российской Федерации явно подготовились очень хорошо и, в общем-то, готовы встретить противника", — заключил Шарковский.