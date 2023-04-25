Лавров назвал шизофренией предложения о переговорах с Киевом после контрнаступления ВСУ
Лавров: Предположения о переговорах с Киевом после наступления ВСУ — шизофрения
Озвучиваемые Западом предположения о возможности переговоров РФ и Украины только после того, как Киев осуществит контрнаступление, — это шизофрения. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.
"Сейчас появилась вот эта смешная теория: давайте мы (страны Запада — Прим. Лайфа) сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Но это какая-то шизофреническая логика", — сказал Лавров.
Лавров подчеркнул, что России необходимо, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности, однако на протяжении последних лет происходит обратное.
Как писал Лайф ранее, Лавров заявил, что США спекулируют на теме Украины, отвлекая от проблем Ближнего Востока. Глава российского МИД отметил, что Запад пытается шантажом и угрозами затянуть на свою сторону развивающиеся страны, заверяя, что нужно сначала "победить Россию".
Telegram / МИД РФ