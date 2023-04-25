КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 18:29

Лавров назвал шизофренией предложения о переговорах с Киевом после контрнаступления ВСУ

Лавров: Предположения о переговорах с Киевом после наступления ВСУ — шизофрения

Озвучиваемые Западом предположения о возможности переговоров РФ и Украины только после того, как Киев осуществит контрнаступление, — это шизофрения. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

"Сейчас появилась вот эта смешная теория: давайте мы (страны Запада — Прим. Лайфа) сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Но это какая-то шизофреническая логика", — сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что России необходимо, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности, однако на протяжении последних лет происходит обратное.

Глава СНБО Украины назвал оружие "лучшим посредником" в переговорах

Глава СНБО Украины назвал оружие "лучшим посредником" в переговорах

Как писал Лайф ранее, Лавров заявил, что США спекулируют на теме Украины, отвлекая от проблем Ближнего Востока. Глава российского МИД отметил, что Запад пытается шантажом и угрозами затянуть на свою сторону развивающиеся страны, заверяя, что нужно сначала "победить Россию".

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Telegram / МИД РФ

Арина Родионова
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