Лавров назвал шизофренией предложения о переговорах с Киевом после контрнаступления ВСУ

Озвучиваемые Западом предположения о возможности переговоров РФ и Украины только после того, как Киев осуществит контрнаступление, — это шизофрения. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

"Сейчас появилась вот эта смешная теория: давайте мы (страны Запада — Прим. Лайфа) сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Но это какая-то шизофреническая логика", — сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что России необходимо, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности, однако на протяжении последних лет происходит обратное.