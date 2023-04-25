КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 15:27

Лавров: США спекулируют на теме Украины, отвлекая от проблем Ближнего Востока

В США и Евросоюзе спекулируют на украинской теме и тем самым отвлекают от проблем Ближнего Востока. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Американцы и европейцы грубо спекулируют на украинской теме, пытаясь шантажом и угрозами затянуть на свою сторону развивающиеся страны и тем самым отвлечь их внимание от проблем Ближнего Востока и других регионов Глобального Юга: дескать, вот победим Россию и всё устроится само собой", — подчеркнул он в ходе заседания Совбеза Организации Объединённых Наций по ситуации на Ближнем Востоке.

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Ранее Лавров призвал генсека ООН Гутерриша к беспристрастности ООН. Кроме того, министр подверг критике Запад, который использует площадку всемирной организации для продвижения политизированных антироссийских инициатив.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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