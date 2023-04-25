КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 10:03

Песков: Делегация РФ выполняет свои функции в ООН, но её работа непростая

В Совете Безопасности ООН РФ излагает свою позицию и выполняет соответствующие функции, однако деятельность российской делегации непростая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, сейчас эта работа весьма непростая, но Россия председательствует, выполняет свои функции, излагает свою позицию. Это очень важно. И эта работа, конечно, будет продолжаться", — отметил он.

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Песков: Россия под санкциями будет развиваться такими же темпами, что и Франция

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) окончательно превратился в инструмент достижения целей США и их союзников. На встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем Лавров призвал его обеспечить соблюдение организацией принципов беспристрастности и равноудалённости.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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