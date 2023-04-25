Песков: Делегация РФ выполняет свои функции в ООН, но её работа непростая

В Совете Безопасности ООН РФ излагает свою позицию и выполняет соответствующие функции, однако деятельность российской делегации непростая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, сейчас эта работа весьма непростая, но Россия председательствует, выполняет свои функции, излагает свою позицию. Это очень важно. И эта работа, конечно, будет продолжаться", — отметил он.