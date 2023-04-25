Лавров призвал Гутерриша к беспристрастности ООН

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем призвал его обеспечить соблюдение этой международной организацией принципов беспристрастности и равноудалённости. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ по итогам встречи Лаврова с Гутерришем.

"К руководству всемирной организации был обращён призыв строго придерживаться фундаментальных принципов беспристрастности и равноудалённости, закреплённых в статье 100 Устава ООН", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.