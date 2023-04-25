Лавров призвал Гутерриша к беспристрастности ООН
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем призвал его обеспечить соблюдение этой международной организацией принципов беспристрастности и равноудалённости. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ по итогам встречи Лаврова с Гутерришем.
"К руководству всемирной организации был обращён призыв строго придерживаться фундаментальных принципов беспристрастности и равноудалённости, закреплённых в статье 100 Устава ООН", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Там добавили, что "в фокусе дискуссии находилась ситуация на Украине и вокруг неё". Сергей Лавров подробно изложил генсеку ООН первопричины кризиса, цели специальной военной операции, а также подверг критике Запад, который использует площадку ООН "для продвижения политизированных антироссийских инициатив, чреватых лишь затягиванием текущего кризиса".
Ранее Лавров на заседании СБ ООН заявил о том, что сегодня мир подошёл, возможно, к ещё более опасной черте, чем во времена холодной войны. Также он рассказал об издевательском сообщении США по поводу выдачи виз журналистам и припомнил американскому лидеру Джо Байдену призывы бомбить Белград.
UN Photo / Manuel Elías