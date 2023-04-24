Лавров припомнил Байдену призывы бомбить Белград и разрушать мосты на реке Дрине

Джо Байден, будучи сенатором США, лично призывал бомбить Белград, а сейчас сербов призывают перестать обижаться. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

"Байден был тогда сенатором и не без гордости говорил на камеры, что лично призывал бомбить Белград и разрушать все мосты на реке Дрине, а теперь посол США в Белграде через средства массовой информации призывает сербов перевернуть страницу и перестать обижаться", — удивился российский министр.

Лавров добавил, что по части того, как заставить другие страны "не обижаться", США тоже немало преуспели. К примеру, Япония, по его словам, давно стыдливо молчит о том, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. В школьных учебниках, как подчеркнул российский министр, нет об этом ни слова.

"Таковы правила, и никто не смеет перечить", — сказал Лавров.