Лавров припомнил Байдену призывы бомбить Белград и разрушать мосты на реке Дрине
Джо Байден, будучи сенатором США, лично призывал бомбить Белград, а сейчас сербов призывают перестать обижаться. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.
"Байден был тогда сенатором и не без гордости говорил на камеры, что лично призывал бомбить Белград и разрушать все мосты на реке Дрине, а теперь посол США в Белграде через средства массовой информации призывает сербов перевернуть страницу и перестать обижаться", — удивился российский министр.
Лавров добавил, что по части того, как заставить другие страны "не обижаться", США тоже немало преуспели. К примеру, Япония, по его словам, давно стыдливо молчит о том, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. В школьных учебниках, как подчеркнул российский министр, нет об этом ни слова.
"Таковы правила, и никто не смеет перечить", — сказал Лавров.
Напомним, что буквально месяц назад сербский лидер Александр Вучич в ходе заседания парламента заявил, что Сербия не намерена вступать в НАТО и сохранит позицию в вопросе военного нейтралитета. А 24 марта Вучич сказал, что Сербия забудет об агрессии НАТО 1999 года "только тогда, когда исчезнут все сербы". Эти слова стали ответом на призыв посла США в Белграде Кристофера Хилла "забыть обиду" на альянс за бомбардировки Югославии.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ