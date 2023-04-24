Лавров считает, что мир подошёл к более опасной черте, чем в холодную войну

Сегодня мир подошёл, возможно, к ещё более опасной черте, чем во времена холодной войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Уважаемые коллеги, мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, ещё более опасной черте", — подчеркнул Лавров.

По его словам, ситуация усугубляется из-за финансово-экономической агрессии Запада и отказа США и их союзников от дипломатии.