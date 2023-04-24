КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 15:03

Лавров считает, что мир подошёл к более опасной черте, чем в холодную войну

Сегодня мир подошёл, возможно, к ещё более опасной черте, чем во времена холодной войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Уважаемые коллеги, мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, ещё более опасной черте", — подчеркнул Лавров.

По его словам, ситуация усугубляется из-за финансово-экономической агрессии Запада и отказа США и их союзников от дипломатии.

Небензя — о предстоящей встрече Лаврова с генсеком ООН: К Гутерришу накопились вопросы

Небензя — о предстоящей встрече Лаврова с генсеком ООН: К Гутерришу накопились вопросы

Также Лавров в ходе выступления заметил, что Организация Объединённых Наций и её устав представляют угрозу глобальным амбициям Вашингтона.

Обложка ©

ТАСС / AP / John Minchillo

Александра Вишнякова
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