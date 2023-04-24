Лавров заявил, что ООН представляет угрозу глобальным амбициям США
Организация Объединённых Наций и её устав представляют угрозу глобальным амбициям Вашингтона. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.
Он напомнил, что в своё время госсекретарь США Джеймс Бейкер докладывал президенту Джорджу Бушу – старшему, что ОБСЕ является главной угрозой для НАТО.
"Я бы от себя добавил, что в наши дни и ООН, и требования её Устава тоже представляют угрозу глобальным амбициям Вашингтона", — сказал Лавров.
Ранее глава МИД заявил, что Россия "не забудет, не простит" невыдачу американских виз российским журналистам, собиравшимся посетить Совбез ООН. По его словам, США просто "струсили".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ