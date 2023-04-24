КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 14:52

Лавров заявил, что ООН представляет угрозу глобальным амбициям США

Организация Объединённых Наций и её устав представляют угрозу глобальным амбициям Вашингтона. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Он напомнил, что в своё время госсекретарь США Джеймс Бейкер докладывал президенту Джорджу Бушу – старшему, что ОБСЕ является главной угрозой для НАТО.

"Я бы от себя добавил, что в наши дни и ООН, и требования её Устава тоже представляют угрозу глобальным амбициям Вашингтона", — сказал Лавров.

Небензя: Россия не будет избегать встречи с США на фоне визита Лаврова в Нью-Йорк

Небензя: Россия не будет избегать встречи с США на фоне визита Лаврова в Нью-Йорк

Ранее глава МИД заявил, что Россия "не забудет, не простит" невыдачу американских виз российским журналистам, собиравшимся посетить Совбез ООН. По его словам, США просто "струсили".

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Марина Калегина
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