Небензя: Россия не будет избегать встречи с США на фоне визита Лаврова в Нью-Йорк

Российская сторона не будет уклоняться от встречи с США в ходе визита главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк для председательствования на заседаниях Совбеза ООН. Об этом заявил журналистам в среду постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, наша страна всегда занимала конструктивную позицию и выступала за диалог. Так что если у американцев будет желание организовать встречу с Лавровым, МИД возражать не станет, уверен Небензя.