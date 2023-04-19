Небензя: Россия не будет избегать встречи с США на фоне визита Лаврова в Нью-Йорк
Российская сторона не будет уклоняться от встречи с США в ходе визита главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк для председательствования на заседаниях Совбеза ООН. Об этом заявил журналистам в среду постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, наша страна всегда занимала конструктивную позицию и выступала за диалог. Так что если у американцев будет желание организовать встречу с Лавровым, МИД возражать не станет, уверен Небензя.
"Мы не избегаем каких-либо встреч. Если есть желание со стороны США, мы не будем избегать такой встречи", — приводит слова дипломата РИА "Новости".
Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил о планах Вашингтона устроить Лаврову "холодный приём". К этому, похоже, готов и сам Лавров. Российский министр ранее заявил, что американские власти "могут обмануть в любой момент". Более того, и самому Лаврову, и членам российской делегации некоторое время не выдавали визы для участия в заседаниях Совбеза ООН. 14 апреля дело сдвинулось с мёртвой точки, но тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов сохранилась по сей день.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ