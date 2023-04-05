Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны

Вашингтон открыто поставляет киевскому режиму американское вооружение, прежде всего это говорит о том, что Россия и США находятся в горячей фазе войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире "России-1".

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего", — сказал Лавров.

Лавров — о суде над Трампом: Россия не вмешивается, им и без нас хорошо

А перед церемонией вручения верительных грамот в Большом Кремлёвском дворце посол США Линн Трейси отказалась отвечать на вопрос Лайфа об отношениях c Россией. Мы попытались узнать её мнение о том, возможно ли улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном и чего же на самом деле хотят Соединённые Штаты — мира или войны с Россией.