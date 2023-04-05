Послы США и ЕС вздрогнули под камерами Лайфа после вопроса о войне Запада с Россией

Новый посол Евросоюза в России Ролан Галяраг в беседе с Лайфом заявил, что ему комфортно в РФ. А вот на вопрос нашего корреспондента о пугающих заявлениях, которые звучат из ЕС, дипломат отвечать отказался и просто отвернулся от камер.

Послы ЕС и США отказались отвечать на вопросы Лайфа. Видео © LIFE

"Ну, конечно, в Москве всё... Да, [конечно]", — сказал Галяраг перед церемонией вручения верительных грамот в Большом Кремлёвском дворце.

Новый посол США в России Линн Трейси также не стала отвечать на вопросы Лайфа о возможности улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном и о том, чего же на самом деле хотят Соединённые Штаты — мира или войны с Россией. Она вздрогнула и обратила свой взор вдаль. Вопрос о суде над бывшим американским президентом Дональдом Трампом глава дипмиссии также ответом не удостоила.