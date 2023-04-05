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5 апреля, 09:21

В МИД констатировали, что РФ и США находятся в фазе горячего конфликта

Рябков: РФ и США находятся в фазе горячего конфликта

Россия и США "проехали" стадию холодной войны, двусторонние отношения сейчас находятся в фазе горячего конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, мы этот период (холодной войны. — Прим. Лайфа), что называется, уже проехали. Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США. Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с РФ по самым разным направлениям",  сказал дипломат в эфире "Радио Sputnik".

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При этом накануне Сергей Рябков констатировал, что отношения между Москвой и Вашингтоном полностью разрушены, вина за это лежит на американской стороне. Замглавы МИД описал отношения стран одним словом — крах.

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LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова
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