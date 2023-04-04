Рябков описал отношения России и США одним словом

Отношения между Москвой и Вашингтоном полностью разрушены, вина за это лежит на американской стороне. Таким мнением поделился замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

"Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом — крах. Отношения разрушены, ответственность за это — на США", — подчеркнул он.