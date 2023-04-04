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4 апреля, 14:09

Рябков описал отношения России и США одним словом

Рябков описал отношения России и США словом "крах", обвинив в этом Вашингтон

<p>Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / AP / Martial Trezzini</p>

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / AP / Martial Trezzini

Отношения между Москвой и Вашингтоном полностью разрушены, вина за это лежит на американской стороне. Таким мнением поделился замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

"Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом — крах. Отношения разрушены, ответственность за это — на США", подчеркнул он.

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Ранее Рябков заявил, что Соединённым Штатам следовало раньше договариваться с Россией об устранении озабоченностей по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сейчас это уже невозможно.

Татьяна Миссуми
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