Рябков описал отношения России и США одним словом
Рябков описал отношения России и США словом "крах", обвинив в этом Вашингтон
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / AP / Martial Trezzini
Отношения между Москвой и Вашингтоном полностью разрушены, вина за это лежит на американской стороне. Таким мнением поделился замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
"Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом — крах. Отношения разрушены, ответственность за это — на США", — подчеркнул он.
Ранее Рябков заявил, что Соединённым Штатам следовало раньше договариваться с Россией об устранении озабоченностей по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сейчас это уже невозможно.