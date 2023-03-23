"Сейчас это уже невозможно": Рябков поставил точку в вопросе обсуждения с США ДСНВ
Рябков: Переговоры с США по устранению озабоченностей России по ДСНВ уже невозможны
Соединённым Штатам следовало раньше договариваться с Россией об устранении озабоченностей по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сейчас это уже невозможно. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В ходе дискуссии "Мир без ДСНВ: что дальше?" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" дипломат обратил внимание на то, что американцы делают вид, будто российские озабоченности о неправомерном выведении из засчёта по договору значительного количества СНВ, существующие на протяжении многих лет, можно довольно легко устранить. Однако в таком случае что мешало Вашингтону сделать это раньше, задался вопросом Рябков. Он напомнил, что РФ долгие годы не могла достучаться до США именно по этому вопросу.
"А сейчас им очень удобно на публику выносить трактовки, что Россия, извините, хлопнула дверью, когда можно было договориться. Нет, уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно", — добавил Рябков.
Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом в МИД РФ не исключили возвращение к диалогу, но лишь в том случае, если власти США сделают шаги по деэскалации. А недавно американские власти пожаловались на "некорректность" решения России по этому вопросу.
t.me / MID_Russia