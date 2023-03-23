"Сейчас это уже невозможно": Рябков поставил точку в вопросе обсуждения с США ДСНВ

Соединённым Штатам следовало раньше договариваться с Россией об устранении озабоченностей по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сейчас это уже невозможно. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ходе дискуссии "Мир без ДСНВ: что дальше?" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" дипломат обратил внимание на то, что американцы делают вид, будто российские озабоченности о неправомерном выведении из засчёта по договору значительного количества СНВ, существующие на протяжении многих лет, можно довольно легко устранить. Однако в таком случае что мешало Вашингтону сделать это раньше, задался вопросом Рябков. Он напомнил, что РФ долгие годы не могла достучаться до США именно по этому вопросу.