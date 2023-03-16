США пожаловались на "некорректность" решения России по ДСНВ

Соединённые Штаты считают, что приостановка Россией участия в ДСНВ "юридически некорректна". США продолжают считать, что Москва по-прежнему связана условиями договора. С таким заявлением выступил Государственный департамент.

"Объявленное Россией приостановление участия в ДСНВ юридически некорректно. Поэтому Россия остаётся связанной обязательствами в рамках договора" , — заявили в ведомстве.

Там заверили, что готовы обсуждать с Россией разрешение озабоченностей. Вашингтон также уверен, что сейчас нет препятствий для инспекций в рамках ДСНВ.