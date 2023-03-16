Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 23:59

США пожаловались на "некорректность" решения России по ДСНВ

Госдеп заявил о "юридической некорректности" приостановки Россией участия в ДСНВ

Соединённые Штаты считают, что приостановка Россией участия в ДСНВ "юридически некорректна". США продолжают считать, что Москва по-прежнему связана условиями договора. С таким заявлением выступил Государственный департамент.

"Объявленное Россией приостановление участия в ДСНВ юридически некорректно. Поэтому Россия остаётся связанной обязательствами в рамках договора", — заявили в ведомстве.

США заявили о готовности принять российских военных инспекторов

США заявили о готовности принять российских военных инспекторов

Там заверили, что готовы обсуждать с Россией разрешение озабоченностей. Вашингтон также уверен, что сейчас нет препятствий для инспекций в рамках ДСНВ.

Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. В МИД заявили, что допускают возвращение к диалогу, но только если Вашингтон сделает шаги по деэскалации. В последний день февраля Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • снв3
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров