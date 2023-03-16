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15 марта, 22:21

США заявили о готовности принять российских военных инспекторов

Госдеп заявил о готовности США принять российских инспекторов в рамках ДСНВ

Власти США готовы принять в своей стране инспекторов из России согласно условиям Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявили в Госдепартаменте США.

Американское внешнеполитическое ведомство считает, что "ничего не мешает России провести инспекции на территории США". Якобы Вашингтон дал это понять Москве "после смягчения связанных с новым коронавирусом ограничений".

"У России есть всё необходимое для проведения инспекций на американской территории, и США приняли бы группу инспекторов, согласно условиям соглашения", — заявил Госдеп.

По версии американской стороны, инспекторы РФ имеют "необходимые визы", ничто не мешает их прибытию в США.

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Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. О таком решении он объявил ещё в ходе Послания Федеральному собранию. В МИД заявили, что допускают возвращение к диалогу, но только если Вашингтон сделает шаги по деэскалации. В последний день февраля Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ. США уже получили ноту о приостановке участия России в договоре.

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ТАСС \ Анна Марченко

Андрей Григорьев
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