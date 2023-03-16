США заявили о готовности принять российских военных инспекторов

Власти США готовы принять в своей стране инспекторов из России согласно условиям Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявили в Госдепартаменте США.

Американское внешнеполитическое ведомство считает, что "ничего не мешает России провести инспекции на территории США". Якобы Вашингтон дал это понять Москве "после смягчения связанных с новым коронавирусом ограничений".

"У России есть всё необходимое для проведения инспекций на американской территории, и США приняли бы группу инспекторов, согласно условиям соглашения", — заявил Госдеп.