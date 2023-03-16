Кремль ответил на слова Госдепа о "связанной обязательствами" по ДСНВ России
Песков анонсировал ответ МИД РФ на заявление Госдепа США по ДСНВ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Госдепа США о том, что Вашингтон считает Москву "связанной обязательствами" по Договору о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, разъяснения на это высказывание должны дать в Министерстве иностранных дел России.
"Я думаю, что разъяснения на заявления Госдепа, наверное, будет давать наше Министерство иностранных дел. Это же всё-таки их прерогатива. Мы же можем только ещё раз напомнить, что по решению президента [Владимира Путина] Россия приостановила своё участие", — сказал представитель Кремля журналистам.
Как писал Лайф, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. При этом в МИД РФ не исключили возвращение к диалогу, однако лишь в том случае, если Вашингтон сделает шаги по деэскалации. В последний день февраля Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ. А недавно американские власти пожаловались на "некорректность" решения России по этому вопросу.
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