МИД заявил о самой высокой за последние десятилетия угрозе ядерной войны
Рябков: Риск ядерного конфликта сейчас наиболее высок, чем за все последние десятилетия
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на сегодняшний день угроза ядерной войны наиболее высока в сравнении с предыдущими десятилетиями.
"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", — сказал дипломат в ходе дискуссии "Мир без ДСНВ: что дальше?" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Вместе с тем Рябков подчеркнул, что Москва не отходит "от ключевых положений и доктринального, и политического свойства", которые подтверждают её приверженность тому, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы. Замглавы МИД призвал неядерные государства, которые не входят в ведомые США группировки, более весомо попытаться вразумить абсолютно утративших чувство реальности политиков в западных столицах, включая и Вашингтон.
А ранее замглавы МИД Сергей Рябков назвал сигналом США пункт в заявлении России и Китая о недопустимости ядерной войны.
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