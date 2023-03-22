МИД заявил о самой высокой за последние десятилетия угрозе ядерной войны

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на сегодняшний день угроза ядерной войны наиболее высока в сравнении с предыдущими десятилетиями.

"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", — сказал дипломат в ходе дискуссии "Мир без ДСНВ: что дальше?" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Вместе с тем Рябков подчеркнул, что Москва не отходит "от ключевых положений и доктринального, и политического свойства", которые подтверждают её приверженность тому, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы. Замглавы МИД призвал неядерные государства, которые не входят в ведомые США группировки, более весомо попытаться вразумить абсолютно утративших чувство реальности политиков в западных столицах, включая и Вашингтон.