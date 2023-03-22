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22 марта, 15:05

МИД заявил о самой высокой за последние десятилетия угрозе ядерной войны

Рябков: Риск ядерного конфликта сейчас наиболее высок, чем за все последние десятилетия

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на сегодняшний день угроза ядерной войны наиболее высока в сравнении с предыдущими десятилетиями.

"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", — сказал дипломат в ходе дискуссии "Мир без ДСНВ: что дальше?" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Вместе с тем Рябков подчеркнул, что Москва не отходит "от ключевых положений и доктринального, и политического свойства", которые подтверждают её приверженность тому, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы. Замглавы МИД призвал неядерные государства, которые не входят в ведомые США группировки, более весомо попытаться вразумить абсолютно утративших чувство реальности политиков в западных столицах, включая и Вашингтон.

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А ранее замглавы МИД Сергей Рябков назвал сигналом США пункт в заявлении России и Китая о недопустимости ядерной войны.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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