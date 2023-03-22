Лавров раскрыл, какой будет реакция на поставки Украине снарядов с обеднённым ураном

Российская сторона будет вынуждена отреагировать на поставки Украине снарядов с обеднённым ураном с учётом своей военной доктрины. Такое заявление на пресс-конференции в среду сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

"У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказали президент и министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьёзную ступень", — подчеркнул глава МИД.