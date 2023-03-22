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22 марта, 12:20

Лавров раскрыл, какой будет реакция на поставки Украине снарядов с обеднённым ураном

Глава МИД Лавров: Поставки Киеву боеприпасов с обеднённым ураном выведут эскалацию на новую серьёзную ступень

Российская сторона будет вынуждена отреагировать на поставки Украине снарядов с обеднённым ураном с учётом своей военной доктрины. Такое заявление на пресс-конференции в среду сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

"У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказали президент и министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьёзную ступень", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Именно их военные США использовали при бомбардировке Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб.

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"Нами управляют идиоты": Британцы пришли в ярость от желания Лондона отдать Киеву снаряды с ураном

Ранее инициативу Британии поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном прокомментировал и президент Владимир Путин. По его словам, если это произойдёт, Россия будет вынуждена отреагировать. А министр обороны Сергей Шойгу назвал намерение Великобритании поставить Украине снаряды с обеднённым ураном ещё одной пройденной ступенькой.

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кremlin.ru

Марина Калегина
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