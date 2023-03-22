Рябков назвал сигналом США пункт в заявлении РФ и КНР о недопустимости ядерной войны

Пункты в совместном заявлении по итогам переговоров президента России Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином о недопустимости ядерной войны и размещения ядерного оружия за пределами национальной территории являются прямым сигналом в адрес США. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Не могу не обратить ваше внимание, что в документах, подписанных по итогам этого визита, содержится важнейшая констатация, касающаяся недопустимости ядерной войны, в том числе касающаяся недопустимости размещения ядерного оружия за пределами национальной территории. Это прямой сигнал, обращённый к США", — сказал он журналистам.

По его словам, стороны напомнили американским властям о том, что их попытки не просто сохранить тактическое ядерное оружие в Европе, но и модернизировать его, а также углубить интеграцию внутри блока НАТО путём дальнейшего проведения совместных с союзниками НАТО ядерных миссий в нарушение требований Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — это противоположный путь.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что американские власти рассматривают всё более смертоносные системы для поставок Киеву, и добавил, что Москва и Пекин призывают Вашингтон идти по пути деэскалации и укрепления стратегической стабильности.