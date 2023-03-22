В МИДе заявили, что США "нарываются" на контрмеры России

США "нарываются" на контрмеры, когда заявляют о продолжении полётов в зоне, где Россия ввела особый режим из-за проведения спецоперации, как это было с перехваченным американским беспилотником. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американцы демонстративно, цинично, явно в публичной форме отрицают правомерность таких шагов, заявляют о намерениях продолжать свою линию на подобного рода мероприятия. Они, что называется, нарываются в таком случае на наши контрмеры, мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение", — заявил Рябков журналистам.