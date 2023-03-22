В МИДе заявили, что США "нарываются" на контрмеры России
Рябков: США "нарываются" на контрмеры РФ, как в случае с беспилотником в Чёрном море
США "нарываются" на контрмеры, когда заявляют о продолжении полётов в зоне, где Россия ввела особый режим из-за проведения спецоперации, как это было с перехваченным американским беспилотником. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Американцы демонстративно, цинично, явно в публичной форме отрицают правомерность таких шагов, заявляют о намерениях продолжать свою линию на подобного рода мероприятия. Они, что называется, нарываются в таком случае на наши контрмеры, мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение", — заявил Рябков журналистам.
Дипломат подчеркнул, что безопасность России будет обеспечена на 100% всеми имеющимися средствами и никакие американские беспилотники не помешают.
Напомним, инцидент с американским БПЛА произошёл 14 марта. В США изначально заявили, что американский дрон упал якобы из-за действий российских лётчиков, но позже назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. Позже в Белом доме заявили, что беспилотники США продолжат летать над Чёрным морем.
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