Путин сегодня выступит с большой речью о внешней политике
Президент России Владимир Путин выступит с большой речью о внешней политике сегодня, 5 апреля, на церемонии вручения верительных грамот. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Традиционно на церемонии с большим, достаточно объёмным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин", — сказал представитель Кремля.
Напомним, глава государства примет верительные грамоты у 17 новых послов иностранных государств, в том числе США, Дании и Норвегии. Церемония состоится в 15:00 в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.