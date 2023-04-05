Путин сегодня выступит с большой речью о внешней политике

Президент России Владимир Путин выступит с большой речью о внешней политике сегодня, 5 апреля, на церемонии вручения верительных грамот. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционно на церемонии с большим, достаточно объёмным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин", — сказал представитель Кремля.