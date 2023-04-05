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5 апреля, 09:45

Путин сегодня выступит с большой речью о внешней политике

Президент России Владимир Путин выступит с большой речью о внешней политике сегодня, 5 апреля, на церемонии вручения верительных грамот. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционно на церемонии с большим, достаточно объёмным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, глава государства примет верительные грамоты у 17 новых послов иностранных государств, в том числе США, Дании и Норвегии. Церемония состоится в 15:00 в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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